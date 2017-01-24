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Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'na cevap verdi

Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'na cevap verdi
24 Ocak 2017 Salı 16:58:14

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Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kurtulmuş'un sözleri teröre desteğin itirafıdır" açıklamasına yanıt verdi.

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Kurtulmuş, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki kendisi, ne söylediklerimi okumuş ne de dinlemiştir. Bir muhabirin, yorumunu katarak yönelttiği soruya, sözlerimi çarpıtarak ve bağlamından kopararak, cevap vermesi siyasi suistimaldir. CHP liderinin 'olay böyleyse' sözünün arkasına saklanarak gündem oluşturma kaygısıyla ağzına geleni söylemesi en hafif tabirle basiretsizliktir. Eğer sözlerimden Sayın Kılıçdaroğlu, bugünkü söylediklerini anlamışsa vay ana muhalefetin haline" ifadelerini kullandı.

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