Oscar Adayları belli oldu

26 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2017 Oscar'larına aday olan isimler belli oldu.

İşte Oscar Akademisi'nin açıkladığı 89. Oscar adayları...

EN İYİ FİLM:

Arrival

Fences

Hacksaw Ridges

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Hell or High Water

La La Land

Manchester by the Sea

EN İYİ YABANCI FİLM:

Land of Mine, Danimarka

A Man Called Owe, İsveç

The Salesman, İran

Tanna, Avustralya

Tnoi Erdman, Almanya

EN İYİ ERKEK OYUNCU:

Cassey Affleck, Manchester By The Sea

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Densel Washington, Fences

EN İYİ KADIN OYUNCU:

Emma Stone, La La Land

Natalie Portman, Jackie

Amy Adams, Arrival

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert, Elle

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU:

Maherhala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell on Night Water

Lucas Hedges, Manchester By the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU:

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester By The Sea

EN İYİ YÖNETMEN:

Arrival, Denis Vileneuve

Hacksaw Ridge, Mel Gibson

La La Land, Damien Chazelle

Manchester By The Sea, Kenneth Lonergan

Moonlight, Barry Jenkins

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ:

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

EN İYİ BELGESEL:

Fire at Sea

I am Not Your Negro

Life Animated

O.J: Made in America

13th

EN İYİ KISA BELGESEL:

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Vatabi: My Homeland

The White Helmets

EN İYİ KOSTÜM:

Allied

Fantastic Beeast and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

EN İYİ SES KURGUSU:

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

EN İYİ SES MİKSAJI:

Arrival

Hacksaw Ridge

La la Land

Rogue One- A Star Wars Story

13 Hours- The Secret Soldiers of Benghazi

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ:

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI:

Audition

Can’t Stop the Feeling

City of Stars

Empty Chair

How Far I’ll Go

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI:

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

EN İYİ KISA FİLM:

Ennemis Interiuers

La Femme et Le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

EN İYİ ANİMASYON:

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

EN İYİ KISA ANİMASYON:

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

EN İYİ GÖRSEL EFEKT:

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

EN İYİ FİLM KURGUSU:

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

EN İYİ YAPIM TASARIMI:

Arrival

Fantastic Beast and Where to Find Them

Hail, Cesaser!

La La Land

Passengers

EN İYİ UYARLAMA SENARYO:

Moonlight

Lion

Hacksaw Ridge

Arrival

Fences

Hidden Figures

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO:

"Audition" (The Fools Who Dream) - La La Land

Can't Stop The Feeling - Trolls

City Of Stars - La La Land

The Empty Chair - Jim: The James Foley Story

How Far I'll Go - Moana