Muhalif kanat; Türkiye masada zayıftı...

İran, Rusya ve Türkiye'nin Astana görüşmelerinden sonra yaptıkları ortak açıklama "muhalifleri" tatmin etmedi.

Reuters'e konuşan ve ismini açıklamak istemeyen bir "muhalefet" delegesi, İran'ın Suriye'nin birçok bölgesinde askeri operasyon yürüttüğünü ve bu nedenle binlerce Suriyeli yerinden ederek kan dökülmesine neden olduğunu savundu.

Delege, Astana bildirisinin İran'ın bu rolünü meşrulaştırdığını öne sürdü.

Delege, bildiriye destek vermeyeceklerini, Türkiye'nin görüşmeler boyunca zayıf olduğunu ve "muhalif" pozisyonunu savunmada başarısız olduğunu söyledi.