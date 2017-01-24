 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • Muhalif kanat; Türkiye masada zayıftı...

Muhalif kanat; Türkiye masada zayıftı...

Muhalif kanat; Türkiye masada zayıftı...
24 Ocak 2017 Salı 16:25:36

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Muhalif kanadın sözcüsü istediğimizi alamadık, çünkü Türkiye masada çok zayıf ve sessizdi.

İran, Rusya ve Türkiye'nin Astana görüşmelerinden sonra yaptıkları ortak açıklama "muhalifleri" tatmin etmedi.

Reuters'e konuşan ve ismini açıklamak istemeyen bir "muhalefet" delegesi, İran'ın Suriye'nin birçok bölgesinde askeri operasyon yürüttüğünü ve bu nedenle binlerce Suriyeli yerinden ederek kan dökülmesine neden olduğunu savundu.

Delege, Astana bildirisinin İran'ın bu rolünü meşrulaştırdığını öne sürdü.

Delege, bildiriye destek vermeyeceklerini, Türkiye'nin görüşmeler boyunca zayıf olduğunu ve "muhalif" pozisyonunu savunmada başarısız olduğunu söyledi.

Rusya İran Türkiye 1923 iran astana Muhalif kanat
Haber Sitesi
Kategoriler