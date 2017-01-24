Erdoğan'a Hakaret ettiği gerekçesiyle 5 Kişi Tutuklandı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden cumhurbaşkanına hakaret etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 6 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada delil niteliği olduğu düşünülen eşyalara el konulurken, sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı serbest bırakıldı.