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Erdoğan'a Hakaret ettiği gerekçesiyle 5 Kişi Tutuklandı

Erdoğan'a Hakaret ettiği gerekçesiyle 5 Kişi Tutuklandı
24 Ocak 2017 Salı 16:21:42

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Ardahan'da Cumhurbaşkanına hakaret etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı 5 kişinin tutuklanmasını istedi

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden cumhurbaşkanına hakaret etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 6 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada delil niteliği olduğu düşünülen eşyalara el konulurken, sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı serbest bırakıldı.

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