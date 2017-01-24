İtalya'dan Bilal Erdoğan Kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında İtalya'nın Bologna kentinde "kara para aklama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapatıldı.

İtalyan Ansa ajansının haberine göre, müşteki Hakan Uzan'ın soruşturmada ifade vermeyi reddetmesi üzerine savcılık soruşturmada takipsizlik kararı verilmesi talebini yineledi. Ön soruşturma hakimi de, soruşturmanın rafa kaldırılması talebini kabul etti.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre; İtalyan basınının Fransa'da yaşayan Hakan Uzan tarafından yapıldığını yazdığı şikayet üzerine, Bologna Cumhuriyet Savcılığı Bilal Erdoğan hakkında "kara para aklama" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Şikayet dilekçesinde, Bologna'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nde doktorasını yapan Bilal Erdoğan tarafından İtalya'ya para getirildiği iddiasının, "kara para aklama" suçu çerçevesinde soruşturulması isteniyordu.

Haberlere göre, yaklaşık bir yıldır süren soruşturma sürecinde savcılık geçen Eylül ayında, şikayete konu olan suçlamalarla ilgili bulguya rastlanmadığı ve müştekinin ifade vermediği gerekçesiyle takipsizlik kararı talep etmişti.

Ancak ön soruşturma hakimi geçen ay bu talebi reddederek müşteki Murat Hakan Uzan'ın dinlenmesi ve olası belgelerin incelenmesi talimatını vermişti.