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İran, Türkiye'ye 1,9 Milyar dolar tazminat ödeyecek

İran, Türkiye'ye 1,9 Milyar dolar tazminat ödeyecek

24 Ocak 2017 Salı 15:27:20 Bunu Sosyal Medyada Paylaş :