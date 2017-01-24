Hükümetten Merkez Bankasının Kararına ilk cevap geldi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Salı günkü faiz kararı ardından twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada “TCMB fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti ve gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti.

TCMB, para politikasına ilişkin Salı günkü toplantısında geç likidite penceresi faiz oranını yüzde 11 seviyesine yükseltirken, bir hafta vadeli repo faizini değiştirmeyerek yüzde 8 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası gecelik borçlanma faizi değiştirilmezken, üst bantta 75 baz puan artırıma gidilerek yüzde 9.25 seviyesine çekildi.