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Hükümetten Merkez Bankasının Kararına ilk cevap geldi

Hükümetten Merkez Bankasının Kararına ilk cevap geldi
24 Ocak 2017 Salı 15:23:50

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Hükümetin Merkez Bankasına vereceği tepki merak ediliyordu. Hükümet adına ilk açıklamayı Mehmet şimşek yaptı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Salı günkü faiz kararı ardından twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada “TCMB fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti ve gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti.

TCMB, para politikasına ilişkin Salı günkü toplantısında geç likidite penceresi faiz oranını yüzde 11 seviyesine yükseltirken, bir hafta vadeli repo faizini değiştirmeyerek yüzde 8 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası gecelik borçlanma faizi değiştirilmezken, üst bantta 75 baz puan artırıma gidilerek yüzde 9.25 seviyesine çekildi.

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