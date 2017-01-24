Eğe'de 94 Mülteci yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, üç ayrı operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 94 mülteci, şişme lastik botlardan kurtarıldı.

Gece devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, Dalyan Mahallesi Uç Burun açıklarında bir şişme bot tespit etti. Botu durduran ekipler, 34 göçmeni Sahil Güvenlik botuna kurtardı. Çeşme iskelesine getirilen göçmenler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sabah saatlerinde Foça'ya doğru ilerleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Karşıyaka, Uç Burun açıklarında içinde 30 göçmen bulunan bir lastik botu farketti. Su alan ve batmak üzere olan şişme bottaki göçmenler, kurtarılarak gemiye alındı. Kurtarma sırasında denize düşen bir göçmen de askerlerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Gemide battaniye dağıtılan ve acil ihtiyaçları karşılanan göçmenler iskeleye getirildi.

Üçüncü operasyonda ise Kara Ada'da göçmenler olduğunu belirleyen Sahil Güvenlik botu harekete geçti. Adadaki 30 göçmen Çeşme iskelesine getirildi.

Aralarında küçük yaşta çocukların ve yaşlı kadınların da bulunduğu göçmenlerin, Suriye, Afganistan, Irak, İran, Kongo ve Kamerun uyruklu oldukları belirlendi.

Göçmenler, Çeşme İskelesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasını beklerken Sahil Güvenlik ekipleri ve Uluslararası Göç Örgütü tarafından gıda yardımı yapıldı. İşlemleri tamamlananlar, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA