İngiltere AB'den Çıkacak mı

Geçen Haziran ayında yapılan referandum ile birlikte Avrupa Birliği'nden çıkma kararı ("Brexit") alan Birleşik Krallık'ta işler karıştı.
David Cameron'ın istifasının ardından Başbakan olan Theresa May, Brexit sürecini başlatma kararı almıştı.
Ancak Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, hükümetin Brexit'i başlatmak için parlamentodan onay alması gerektiğine hükmetti.
Mahkeme, May'in "kraliyet ayrıcalığı" olarak bilinen yürütme yetkisini kullanarak AB'den çıkış sürecini başlatabileceği şeklindeki yoruma katılmadı.
Mahkeme, kararını 8'e karşı 3 oyla aldı.
May, AB'den çıkışı başlatacak 50. Madde'nin işletilmesine Mart sonundan önce başlayacağını söylüyordu.