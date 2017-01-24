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İngiltere AB'den Çıkacak mı

İngiltere AB'den Çıkacak mı
24 Ocak 2017 Salı 15:13:37

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İngiltere geçen yıl AB'den çıkış için Brexit oylaması yapmıştı. Halk Brexit'e evet dedi. sonrasında yüksek yargının onayına sunulmuştu. Peki ne oldu

Geçen Haziran ayında yapılan referandum ile birlikte Avrupa Birliği'nden çıkma kararı ("Brexit") alan Birleşik Krallık'ta işler karıştı.

David Cameron'ın istifasının ardından Başbakan olan Theresa May, Brexit sürecini başlatma kararı almıştı.

Ancak Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, hükümetin Brexit'i başlatmak için parlamentodan onay alması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme, May'in "kraliyet ayrıcalığı" olarak bilinen yürütme yetkisini kullanarak AB'den çıkış sürecini başlatabileceği şeklindeki yoruma katılmadı.

Mahkeme, kararını 8'e karşı 3 oyla aldı.

May, AB'den çıkışı başlatacak 50. Madde'nin işletilmesine Mart sonundan önce başlayacağını söylüyordu.

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