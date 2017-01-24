İngiltere Yanlışlıkla ABD'yi Vuruyormuş

İki gün önce, Sunday Times gazetesi, Haziran 2016'da İngiltere'nin yaptığı nükleer füze testinin başarısız olduğunu ve bir füzenin ABD'ye doğru gittiğini yazmıştı.

Bu başarısızlığın o dönemki David Cameron hükümeti tarafından gizlendiği ortaya çıkmıştı. Bunun önemi, o dönem Meclis'te İngiltere'nin nükleer programına (Trident) ilişkin bir oylamanın yapılacak olmasıydı.

Bugün The Times'a konuşan bir İngiliz askeri kaynağı, o dönemki başarısız testin gizlenmesini, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın istediğini ileri sürdü.

Kaynak, ABD yönetiminin, başka füzelerde de aynı sorunun yaşanabileceğinden endişe etmiş olabileceğini söyledi.

İngiliz hükümetinin bir sözcüsü, Daily Mirror'a yaptığı açıklamada, Başbakan Theresa May'in başbakan olduktan sonra konu hakkında bilgilendirildiğini söylemişti.

May ise, konu hakkında bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.