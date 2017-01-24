Merkez Bankası Faiz Kararını açıkladı

Merkez Bankası, bugün yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınan faizi kararını açıkladı. Merkez Bankası koridorun üst bandını yüzde 8.5'ten yüzde 9.25'e, geç likidite penceresi faizini de yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltti

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Bugün yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası kullandığı bazı faiz oranlarında artırımına gittti. Merkez Bankası geç likidite penceresi faizini yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltti. 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8'de sabit tuttu. Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandını da yüzde 8.5'ten yüzde 9.25'e çıkardı.

DOLARDAN KARARA SERT TEPKİ!

İşte Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili yaptığı açıklama:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 8,5’ten yüzde 9,25’e yükseltilmiş, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutulmuştur.

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8’de sabit tutulmuştur.

c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranı yüzde 10’dan yüzde 11’e yükseltilmiştir.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir. İç talep göreli olarak daha zayıf seyrederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

"KUR ENFLASYONA YUKARI YÖNLÜ BASKI YAPIYOR"

Toplam talep gelişmeleri enflasyona düşüş yönünde katkı vermektedir. Bununla birlikte, son Kurul toplantısından bu yana döviz kurlarında gözlenen aşırı hareketlilik enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri artırmıştır. Döviz kuru gelişmelerinin gecikmeli etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Ayrıca, döviz piyasasında iktisadi temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi halinde likidite araçları ile gerekli tedbirler alınacaktır.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

"GEÇİCİ LİKİDİTE ADIMLARI DEVAM EDECEK"

Işık FX Analisti Gizmen Nalbantlı faiz kararıyla ilgili olan şu değerlendirmede bulundu:

"Merkez Bankası gecelik borç verme ve geç likidite penceresinde yaptığı faiz artırımları ile geçici likidite adımlarına devam edeceğini gösterdi. Haftalık repo ihalesi açmayarak bankaları gecelik borçlanma ve geç likidite penceresine yönlendiren Merkez Bankası, ağırlıklı fonlama maliyetinin 8,28’den 9,12’ye kadar yükselmesini sağlamıştı. Bugün alınan karar sonrası haftalık repo ihalesi açılmadığı sürece bankalar yüzde 9.25 ve yüzde 11’den fonlanmaya devam edecek ve fonlama maliyeti yükselecek. TCMB açılacak ihalelerde repo ve swap faizini yüksek tutarsa kurun bu seviyelerde kalmasını sağlayabilir. Ancak asıl sorun reel faizler olmaya devam ediyor. Politika faizini değiştirmeyen Merkez Bankası sonrası reel faizler ekside kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde döviz kuru gelişmelerinin gecikmeli etkisi ve girdi maliyetlerindeki artış ile birlikte enflasyonun yükseleceğini düşündüğümüzde reel faizleri artıya geçirmediğimiz sürece Türk Lirası kırılgan olmaya devam edecektir. Diğer önemli nokta ise üst bandın artırılmasının kredi maliyetlerine olan etkisi olacak. Bankalar kredi verirken üst banda bakarak karar veriyor. Üst bandın 9.25’e çekilmesi kredi maliyetlerini artıracaktır. Ekonomik aktivitenin yavaşladığı bu ortamda alınan karar ile yüksek kurun yanında faizlerde yükselmiş oldu."

"PİYASA BEKLENTİSİNİN ÖTESİNE GEÇEN BİR KARAR"

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Merkez Bankası'nın kararı ile ilgili şu yorumda bulundu:

Genel hatlarıyla değerlendirdiğimizde, piyasa beklentisinin ötesine geçen bir faiz artırımı görmemekteyiz. Bunun haricinde, beklentilerin dışında repo faizinde herhangi bir değişiklik olmadı; ki 100 baz puana kadar artırım beklentileri söz konusuydu. Merkez Bankası’nın kalıcı sıkılaşma yerine, geçici bir sıkı duruşa geçtiğini anlayabiliriz. Günlük likidite yönetimi, swap ihaleleri yöntemiyle devam edecek görünüyor. Geç likidite penceresinin yukarı doğru çekilmiş olması da, günlük piyasa fonlaması oranının daha yukarılara gideceğinin işaretidir. Böylece efektif fonlama maliyetinde %11’e kadar bir hareket alanı olduğu söylenebilir. Merkez Bankası, geç likidite penceresini referans alıyor; son yapmış olduğu piyasa hamleleri çerçevesinde. Bu kapsamda; son dönemdeki sağlıksız fiyat oluşumları eğilimi sürdüğü sürece ilave parasal sıkılaştırma çerçevesinde FX swap ihaleleri faizleri yükseltilebilir. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de %9’daki üst bant ile %11 arasındaki geç likidite penceresi arasında oluşacaktır. Merkez Bankası, aslında üst bandı %9’a çekerek resmi durumu fiili duruma yaklaştırmış oldu.

Kısa dönemli faizlerin, uzun dönemli faizlerle hemen hemen paralel bir hale gelmekte olduğu görülmektedir. Bu da getiri eğrisi görünümünü bozmaktadır, bu durum ilerleyen dönemde sağlıksız fiyat hareketleri görülmesine neden olabilir. Kurun faiz hamlesine verdiği ilk tepki, oldukça sert oldu ve hareket yukarıya doğru oldu. Bu kararın etkisinin negatif olmasında repo faizine dokunulmamasının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası, bir yandan kur geçişkenliğinin enflasyona etkisini gözlemliyor, ancak iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın da bu etkiyi biraz kıracağını öngörüyor. Bu yüzden kalıcı bir faiz artırımı yapmaktan kaçınıyor. Ancak şu anda kur oynaklığının devam ediyor olması itibariyle, reel sektöre etkisinin daraltıcı olacağını söyleyebiliriz. Çünkü üst bandın yükseltilmesi kredi faizlerini de yukarıya doğru çekecektir.



Bence Merkez Bankası’na ilişkin politika belirsizliğinin mevcut durumda arttığını söyleyebiliriz. Merkez Bankası’nın bir sonraki hamlesinin ne olacağına dair flu bir görüntü var, bundan sonra da sıradışı volatilite durumunda ek politika aksiyonları, likidite düzenlemesi dışında, alabileceği konusunda çok emin değiliz. Açıkçası Merkez Bankası politika belirsizliğinin de ilerleyen dönemde Türk finansal varlıkları açısından çok pozitif bir trend orrtaya çıkarmayacağı aşikar."