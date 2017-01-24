TSE Personel Alımı sonuçları

Türk Standartları Enstitüsü TSE tarafından 2017/1 personel alımına ilişkin bir duyuru yayınlandı. Bu kapsamda 2 Ocak ile 16 Ocak tarihleri arasında alınan başvurular sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile sınav giriş belgeleri erişime sunuldu. TSE 54 TSE uzman yardımcısı, 6 tekniker, 5 memur ve 1 avukat kadrosuna toplam 66 kamu personeli alımı yapıyor.

TSE 2017/1 personel alımı hakkındaki duyuruda, KPSS puanlarına göre yapılan sıralama sonucunda başvurusu kabul edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi bulunuyor. Bu adaylar 13 Şubat ile 16 Şubat arasında yapılacak olan mülakata katılacaklar. Adayların bilgi formunu doldurarak 31 Ocak tarihine kadar mail olarak yollaması gerekiyor.

TSE personel alımında mülakata davet edilen adaylar, sınav giriş belgelerinde belirtilen tarihte ve yerde sınava tabii tutulacaklar. Adayların sınava gelirken sınav giriş belgesi, güvenlik soruşturması formu, kimlik belgesi, diploma, avukatlık ruhsatnamesi (avukat kadrosu için) ve şartlarda varsa YDS sonuç belgesini yanlarında getirmeleri gerekiyor. TSE personel alımı hakkında duyuru ve mülakata girecek adayların listesi için TIKLAYINIZ.

Kaynak: Türk Standartları Enstitüsü TSE 66 personel alımı sözlü sınav duyurusu