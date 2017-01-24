CHP'li Onur Öymen, Deniz Baykal'a kaset komplosu hakkında konuştu

CHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Wikileaks belgelerinde CHP’yi Deniz Baykal’a kaset komplosunu anlattı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP’yi hedef alan raporları okuttuğunu belirten Onur Öymen, “Kemal Bey, ‘Aaaa öyle mi?’ diye tepki gösterdi. Kaset komplosu yokken belgeler vardı” diye konuştu. CHP ile ilgili Wikileaks belgelerine değinen Onur Öymen, “Hillary Clinton bir telgraf gönderiyor ve Kılıçdaroğlu’nun adını zikrediyor. Bu telgraftan anlıyoruz ki Amerika, Türkiye için yeni bir muhalefet lideri arayışına girmiş. Direk ‘Kılıçdaroğlu gelsin’ denmiyor ama adı ilk defa orada zikrediliyor” açıklamasında bulundu.

Akşam gazetesinden Ercan Öztürk’e konuşan Onur Öymen’in açıklamaları şöyle:

ABD BİRLİKTELİK İSTEMEDİ

ABD’nin Deniz Baykal’dan rahatsız olması 1 Mart tezkeresiyle zirve yaptı. Biz görüşmelerden önce 90 tane AK Partili'yi ikna ettik. Amerika rahatsız olunca muhalefeti değiştirmeye karar verdiler. ABD iki şey gördü. Hükümet her istediğini yapmayacak. Onun için hükümete tepki göstermeye başladılar. Doğrudan Cumhurbaşkanı ve hükümete yönelik yazılar yazıldı. İkincisi de muhalefet. Çünkü muhalefet bütün bu konularda Türkiye’nin çıkarlarını savundu. Bir anlamda bunlara tepki göstererek iktidarın da kendileriyle birlikte hareket etmesini sağlamış oldular. Amerika’da bu defa da farklı yazılar yazılmaya başlandı. “Erdoğan gitsin AK Parti kalsın” şeklinde. Her istediklerini yaptıramadıkları için Erdoğan’dan rahatsız oldular. Olay böyle olunca da muhalefetten başladılar.

DARBE 2011’DE SÖYLENMİŞTİ

Üç senaryodan bahsediliyor. Birinci senaryo Türkiye bir İslam devleti olacaktır. İkinci senaryoda 2011'de darbe olacak. Üçüncü senaryo ise iç siyasette değişiklikler olacak, Baykal istifaya zorlanacak. Bunu yazdıkları tarih ise Ekim 2008. 60-70 sayfalık bu raporu 2009 başlarında bana getirdiler.