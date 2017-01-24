Şampiyonlar Liginin en başarılı ekipleri içinde Türk Takımı da var

UEFA, Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı 25 takımını duyurdu.
İlk sırada Real Madrid, ikinci sırada Barcelona'nın bulunduğu listede Türkiye'den Galatasaray da yer aldı.
1- Real Madrid
2- Barcelona
3- Bayern Münih
4- Manchester United
5- Arsenal
6- Juventus
7- Milan
8- Chelsea
9- Porto
10- Olympique Lyon
11- Inter
12- Borussia Dortmund
13- Valencia
14- Liverpool
15- Ajax
16- Paris-Saint Germain
17- Olympiacos
18- Bayer Leverkusen
19- PSV
20- Benfica
21- Dynomo Kyiv
22- Atletico Madrid
23- Galatasaray
24- Roma
25- Monaco