Sözcü'de maaşları ödeyemedi

Sözcü gazetesinde yöneticiler de dahil basın emekçilerinin ocak ayı maaşları ödenmedi.

Medyatava'da yer alan habere göre, maaşların ödenmeme nedeni aralık ayında verilen ikramiyelerin ocak ayı maaşından kesilmesi...

Gazetecilere geçtiğimiz aralık ayında 2015 yılında ödenmeyen telif ikramiyesi ile bir maaş ikramiye ödendi. Ancak ikramiye alanların ocak ayı maaşları ödemedi. Gerekçe olarak ise ikramiyelerin maaşlardan tek seferde kesilmesi gösterildi. İkramiyelerin kalan kısmının da Şubat ayı maaşlarından kesileceği duyuruldu. Edinilen bilgiye göre, gelecek ay ikramiye alanların maaşlarında yaklaşık üçte birlik bir kesinti olacak.