Melis Ç. İfadesini değiştirdi! Onur Özbizerdik beni tehdit etti

Dündar Kılıç’ın torunu ve Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik'in yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı.

Özbizerdik hakkında eski sevgilisi Melis Ç.'yi darp ettiği iddiasıyla 6 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında Melis Ç., Özbizerdik’in kendisin dövdüğünü belirtmiş ancak şikayetçi olmamıştı.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, davanın bugün görülen 4. Duruşmasına katılan Melis Ç., ifadesini değiştirmek istediğini söyledi. Karakolda verdiği ifadenin doğru olduğunu söyleyen Ç., “Sanık beni tehdit ettiği için mahkemede doğruyu söyleyemedim. Karakoldaki ifademin olayla ilgili doğru olduğunu belirtmek istiyorum. Ben olay sırasında yere düşmedim. Düşme sonucu yaralanmadım. Burnumu Onur kırdı” dedi. Alınan beyanların ardından mahkeme duruşmayı erteledi.