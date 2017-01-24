CHP Lideri, Numan Kurtulmuş çok ayıp ediyor

24 yıl önce suikasta uğrayan gazeteci Uğur Mumcu'nun Ankara'daki anma törenine katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalar soruldu. Numan Kurtulmuş, anayasa referandumundan 'Evet' çıkmaması için terör örgütlerinin "Türkiye’de bir korku atmosferi oluşturma" ihtimaline karşı önlem aldıklarını söylemiş, "Referandumda büyük oranda ‘evet’ çıktıktan sonra da bu terör örgütleri, hiçbir şekilde sesi soluğu çıkmayacak noktaya gelir" demişti. Kılıçdaroğlu bu sözlere tepkiliydi.

"Bu, şu anda 'terörü biz destekliyoruz'un itirafıdır. Yani 'sürekli terörü besliyoruz, terör örgütlerine göz yumuyoruz, insanlar ölüyor, insanlar katlediliyor... Eğer bizi seçerseniz, başkanlık rejimini getirirseniz, tek adam rejimini getirirseniz terör bitecek' anlamına geliyor. Bu itiraftır. Bu çok talihsiz bir itiraftır. Eğer gerçekten olay böyleyse bugünkü terörün kaynağı bu hükümettir. Bunu da Hükümet Sözcüsü açıkça itiraf etmiştir. Çok üzgünüm. Böyle bir lafı asla duymak istemezdim. Numan Kurtulmuş gibi birisinin kalkıp bu lafı 80 milyonun önünde yapmış olması gerçekten son derece hazindir, utanç vericidir."

Başbakan Binali Yıldırım da geçtiğimiz hafta bir grup gazeteciyle anayasa değişikliğinde ikinci tur oylama devam ederken Meclis'te bir araya gelmişti. Başbakan Yıldırım, anayasa referandumu sürecinde vatandaşın oyunu, ekonomiden çok terörle mücadeleye ilişkin algının belirleyeceğini söylemişti.

Kaynak: Al Jazeera