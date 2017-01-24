KHK Kapsamında 19 Bin Gaziye Maaş Bağlanacak

KHK'lar çerçevesinde kamu görevinden 367 kişinin ihraç edildiğini anlatan Kurtulmuş, aynı kararname kapsamında 124 kişinin göreve iade edildiğini ifade etti.

KHK'larla gelen önemli hususlardan birtanesinin de gazilerin tümünün aralarındaki farkların kaldırılarak bütün gazilerin yararlanacağı hakların ortaya konulduğunu kaydeden Kurtulmuş, yaklaşık 19 bin kişinin terörle mücadele sırasında herhangi bir uzvunu kaybetmiş, fonksiyon kaybına uğramış kişilerin bin 404 lira ile 2 bin 150 lira arasında gazilik maaşı alacağını bildirdi. Kurtulmuş, yaralanmalarının derecesine göre de 6 kademede kademelendirilerek bütün gazilerin bu kapsam içerisine alındığını dile getirdi.