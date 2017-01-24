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Cemil Çiçek Gülen hakkında açıklama yaptı

Cemil Çiçek Gülen hakkında açıklama yaptı
24 Ocak 2017 Salı 12:28:05

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Fethullah Gülen örgütünün itirafçısının yapmış olduğu itiraflar karşısında Cemil Çiçek Bugün bir açıklama yapma gereği duydu

Fethullah Gülen’in Ankara’da siyasiler, asker, polis, yargı ve MİT’teki cemaat mensupları ile bir araya geldiğini anlatan Cemaat itirafçısı H.S., “Gülen, Cemil Çiçek, Refaiddin Şahin ve Abdülkadir Aksu ile bir araya geldi...” demişti.

Sözcü'nün haberine göre, bu sözlere yanıt veren Cemil Çiçek, "Görevde bulunduğum dönemde bunlara karşı olan tavrım da bellidir. Bunu bilmeyen de yok. İsteklerine karşı çıktığım için bana ‘derin devletin adamı' yaftasını yapıştıranlar da bunlardır. Şimdi birtakım soruşturmalarda, iddianame eklerinde de çok açık ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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