Sezin Erbil Kendisine Hakaret edene öyle bir cevap yazdı ki!

Ünlü bir ismin çocuğu olmanın pek çok avantajı ve keyfi olduğu gibi son derece sıkıntılı yanları da olabiliyor. Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin Erbil de sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen hakaretlerle dolu bir yorumu büyük bir soğukkanlılıkla hesabından paylaşmış ve bu kişiye uzun uzun yanıt vermiş. Sözlerinde saldırgan bir üslup kullanmamayı tercih eden Erbil satırlarını “Hak yemeyin günah” sözleriyle bitirmiş. İşte Sezin Erbil’e gelen o çirkin yorum ve Erbil’in ona verdiği cevap:

SEZİN ERBİL’İN YANITI

Bana gelen yoruma bakın daha doğrusu hakaret ve beddua! Sen kimsin ki bana iftira atıp birde beddua ediyorsun? Bugüne kadar kötü yorum çok az geldi ama böylesini hiç görmedim! Ben doğduğumdan beri ünlü bir babanın çocuğuyum ve hayatımda utanılacak hiçbir şey yapmadım. Bu kadar düzgün yaşayan bana da dil uzatıyorsanız Allah’ınızdan bulun! Bir düşünün bakalım benim yerimde yaşam standartlarımda şöhretli birinin çocuğu olup böyle yaşayan kaç kişiyiz? Yeter ya takdir etmiyorsunuz bari hak yemeyin günah!