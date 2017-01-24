Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor

Dizi setinde doğan aşklar listesine sürpriz bir çift eklendi. “Muhteşem Yüzyıl Kösem”in iki başarılı ismi Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah'ın çekimler sırasında yakınlaştığı ortaya çıktı.

Dizide Silahtar Mustafa Paşa'yı canlandıran Cindoruk ile Prenses Farya rolündeki Abdullah, yaklaşık bir aydır flört ediyor. Çift, yeni yılı da arkadaş gruplarıyla beraber aynı mekânda karşıladı.

Sosyal medyada o akşamdan fotoğraflar da paylaşan Caner Cindoruk ve Farah Zeynep Abdullah'ın daha önce tanışmadığı, bu dizi sayesinde yollarının kesiştiği ve çok geçmeden arkadaşlığın yerini aşka bıraktığı öğrenildi.

Farah Abdullah ile Caner Cindoruk sosyal medya hesaplarından sıkça birlikte fotoğraf paylaşıyor.