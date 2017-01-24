Beyaz Saray- Medya ile savaşa girdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günkü yemin töreninin üzerinden 24 saat geçmeden Amerikan medyası ile Beyaz Saray arasındaki çıkan tartışma giderek kızıştı. Amerikan medyasındaki haberlerde, Trump ile en yakın danışmanlarının birbirine düştüğü ve tartışmanın Başkan'ın ekibi içinde de derin bölünmelere yol açtığı belirtiliyor.

Ülkenin önde gelen ana akım gazetelerinden New York Times ve Washington Post, Trump'ın Cumartesi sabahından bu yana medya haberlerine olan kızgınlığını ve medyayla nasıl muhatap olunacağı konusunda yakın danışmanları ile arasında ortaya çıkan sürtüşmeyi ayrıntılı biçimde aktaran haberler yayımladılar.

Buna göre, Cuma gecesini ilk kez Başkan olarak Beyaz Saray'da geçiren Trump, Cumartesi sabahı yemin törenlerinin sonuncu etkinliği olan kilise ayinine katıldıktan sonra Beyaz Saray'a geri dönünce, medyada karşılaştığı olumsuz manzaradan aşırı biçimde öfkelendi.

Gazetelerin, Trump'ın yemin törenini izlemeye gelenlerin 2009'da Barack Obama'nın törenini izleyenlere göre çok daha az olduğunu gösteren fotoğrafları karşılaştırmaları, bir gazetecinin Trump'ın Martin Luther King'in büstünü Oval Ofis'ten kaldırttığına dair yanlış haberi ve Madonna'nın "Neredeyse Beyaz Saray'ı bombalamak istedim" ifadesinin de aralarında bulunduğu olumsuz haberler, Trump'ı giderek artan şekilde ve gözle görülür biçimde sinirlendirdi.

Bunun üzerine bazı danışmanları Trump'a "buna basit bir tweet'le karşılık verme" telkininde bulunurken, başkanın yakın dostu ve yemin töreni komitesi başkanı Thomas J. Barrack Jr., törendeki kalabalık sayısıyla ilgili açıklama yapma önerisinde bulundu.

Ancak Trump'ın ısrarcı olduğunu Washington Post'a aktaran bir danışman, başkanın, danışmanlarının "dikkatini izlenecek politikalara ve başkanlığın daha büyük hedeflerine yoğunlaştırma" tavsiyesini gözardı ederek, kamuoyuna şiddetli bir açıklama yapılmasını istediğini ve bunun da basın sözcüsü Sean Spicer tarafından yapılmasını emrettiğini söyledi. New York Times'a göre, bunda, medya konusunda başkanla aynı "karanlık" dünya görüşünü paylaşan Spicer'ın telkini etkin oldu.

Trump: Gazeteciler yeryüzündeki en sahtekar insanlar

Trump, Cumartesi günü CIA karargahına yaptığı ziyaretteki konuşmasında da, medyayı, istihbarat servisleri ile arasını açmaya çalışmakla suçladı ve gazetecileri, "yeryüzündeki en sahtekar insanlar" olarak nitelendirdi. Trump ayrıca yemin törenine 1,5 milyon kişinin katıldığını savundu.

ABD'de 'Trump'ın yemin törenine kaç kişi katıldı?' tartışması

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Image captionFotoğraflar, Trump'ın yemin törenine, 2009'daki Obama'nın törenine kıyasla daha az kişinin katıldığını ortaya koyuyor.

Trump'ın bu sözleri ile bunun hemen ardından Beyaz Saray'daki basın podyumundan sinirli bir üslupla medyaya seslenen Spicer'ın yaptığı ve medyayı yalan söylemek ve gerçekleri çarpıtmakla suçladığı açıklama, ana akım basın organlarının büyük tepkisiyle karşılaştı.

Aralarında New York Times, Washington Post ve CNN'in de bulunduğu basın kuruluşları, Spicer ve Trump'ın açıklamalarındaki rakamları mercek altına aldılar ve bunların kanıtlanabilir yanlışlarla dolu olduğunu bildirdiler.

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Image captionBeyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer

'İktidar savaşı sürüyor'

Spicer'ın yeterince güçlü bir performans göstermediğini düşünen Trump'ın ise daha da sinirlendiği, basın sözcüsünün önündeki kağıdı okurken sık sık ara vermesinin de başkanı oldukça kızdırdığı bildirildi.

Pazar sabahı bir tweet yayınlayan Trump, "dünkü protestoları izledim, ama daha henüz seçimden çıktığımızı zannediyordum. Bu insanlar niye oy kullanmadılar. Ünlüler davaya kötü zarar veriyorlar" ifadesini kullandı.

Trump'ın başdanışmanlarından Kellyanne Conway'ın, Pazar günü canlı olarak çıktığı NBC'nin "Meet The Press" (Basınla Buluşma) programında, Beyaz Saray'ın medyanın yayınladıklarına karşı "alternatif gerçekleri" ortaya koyduğunu söylemesi, sosyal ve ana akım medyada tepki yarattı.

Dün Beyaz Saray'da ilk kez basın toplantısı düzenleyen Spicer'ın, bir gün öncesinin aksine kendinden daha emin, sakin ve konusuna hakim biçimde konuşması ise dikkat çekti.

"Başkan'ın sahip olduğu muazzam desteğin altını oymak için sürekli bir ortam yaratılıyor" diyen Spicer, "size sürekli biçimde yeterince iyi yapamadığınız, bir türlü beceremediğiniz ve kazanamadığınız söylendiği zaman, bu inanılmaz derecede hüsran yaratıyor" ifadesini kullandı. Ancak Spicer, yemin töreninin şimdiye kadarki törenler arasında dünyada en çok izleyici kitlesi çektiğinde ısrar etti ve buna İnternet ve YouTube aracılığıyla töreni izleyenleri de dahil etti.

Bu performansın Donald Trump tarafından takdir edildiği ve başkanın sözcüsü hakkındaki endişelerini en azından şimdilik giderdiği bildiriliyor. Ancak medyaya göre, Trump yönetimi içindeki iktidar savaşı hala devam ediyor.

Spicer'ın, Trump'ın diğer yakın danışmanları olan Beyaz Saray Direktörü Reince Priebus, baş strateji uzmanı Stephen K. Bannon ve danışman Kellyanne Conway ile kıdemli danışmanı ve damadı Jared Kushner kadar Başkan'a yakın olmadığı, Trump'ın potansiyel sözcü adayı olarak ilk başta Cumhuriyetçi Parti'nin (Washington'daki oturmuş düzenin) adamı olarak gördüğü Spicer'a güvenmediği ve onun yerine bir kadın sözcü atamak istediği ancak Priebus ve diğer bazı kişilerin ısrarı üzerine Spicer üzerinde karar kıldığı belirtiliyor.