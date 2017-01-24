Astana'da Kriz, Bildirgeyi İmzalamayacağız

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kazakistan’daki Suriye konulu toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’deki ateşkes ihlallerini üçlü ortak mekanizmayla izleme ve uygulanmasını sağlama konusunda uzlaştı.

Bugün Astana zirvesinin ikinci ve son günü. Sonuç bildirgesinin önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.

Muhaliflerin sözcüsü Yahya Aridi, bildirgeye imza atmayı düşünmediklerini açıkladı. Muhalifler, daha önce de medyaya sızdırılan bildirge taslağı üzerinde çekincelerinin olduğunu ifade etmişti.

Pazartesi günü Al Jazeera’nin eline geçen bildirgenin nihai olmayan taslağına göre de, garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'ın ateşkesi denetlemek için bir üçlü mekanizma kurması ön görülüyordu.

İlk günde gergin ortam

Suriye rejimi ile silahlı muhalif grupların heyetleri açılış oturumu dışında aynı masaya oturmadı. Dolaylı bir şekilde yürütülen görüşmelerin ilk gününde gergin bir ortam hâkimdi.

Her iki tarafın ateşkes ile ilgili görüşünü ve önerilerini teslim alan garantör ülkeler, sonuç bildirgesini şekillendirmeye çalışıyor. Bu konudaki müzakereler sürüyor.

Muhalifler, İran’ın Suriye’de ateşkesi ihlal eden taraf olduğunu ve bu yüzden garantör olamayacağını savunarak bildirgede İran’ın adının geçmemesini istedi.

Muhaliflerin istekleri

Suriyeli muhalif gruplar, ilk olarak rejimin ateşkes ihlallerinin durması gerektiğini savunuyor. Muhaliflerin Sözcüsü Usame Ebu Zeyd, sahadaki durumda gelişme görmeden müzakerelerde bir ilerleme sağlamanın mümkün olmayacağını söyledi.

Şam'ın kırsalında rejimin ve İran yanlısı Hizbullah'ın saldırısı altındaki Barada Vadisi'ndeki operasyonların durdurulması ve zorla göçe son verilmesi de muhaliflerin talepleri arasında.

Suriye’deki yabancı milislerin ülkeden çıkması gerektiğini vurgulayan muhalifler, bu milislerin çıkmasıyla ilgili bir anlaşma sağlanmadan Nusra Cephesi ile mücadeleden bahsetmenin mümkün olmayacağını ifade ediyor.

Rejimin istekleri

Lübnan’dan yayın yapan, Hizbullah ve rejime yakın Al Mayadeen televizyonu, rejimin görüş ve önerilerini garantör ülkelere sunduğunu söyledi.

Bu önerilerin 4 maddeden ibaret olduğunu ifade eden kanal, bu maddeleri şu şekilde özetledi:

Bir yıl sürecek ateşkes

Suriye’nin Türkiye sınırının kapatılması

Barışı kabul eden silahlı grupları diğerlerinden ayırmak

IŞİD ile Nusra Cephesi’ne karşı ortak bir mücadele yürütmek.

Kaynak: Al Jazeera, Al Mayadeen, Reuters