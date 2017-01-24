On Numara sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 88 kişi 2 bin 313 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 647 kişi 124'er lira, 7 bilen 17 bin 198 kişi 22 lira 70'er kuruş, 6 bilen 99 bin 753 kişi 4 lira

5'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 422 kişi ise 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

On numarayı bilen talihlilerin kuponlarını, İstanbul-Beşiktaş, Adana-Seyhan, Hatay-Samandağı, Bursa-Mustafakemalpaşa ve Trabzon-Ortahisar'dan yatırdığı belirtildi.

Toplam 2 milyon 320 bin 49 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, 811 bin 122 lira 41 kuruş KDV, 452 bin 172 lira 26 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.