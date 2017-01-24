Kristen Stewart, Donal Trump'un ağzını payını verdi

Donald Trump’ın 2012 yılında attığı Kristen Stewart ve Robert Pattinson ilişkisine dair tweet’ler, ABD başkanlığını devralmasıyla yeniden gündeme geldi. Kristen Stewart, o yorumlara beş yıl sonra cevap verdi.

Kristen Stewart, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın 2012 yılında kendisi hakkında yaptığı Twitter paylaşımlarıyla ilgili konuştu.

Trump, beş yıl önce attığı bir tweet’te, “Herkes biliyor ki Robert Pattinson’un Kristen Stewart’ı bırakması gerektiği konusunda haklıyım. Birkaç yıl içinde (Pattinson) bana teşekkür edecek. Akıllı ol Robert” yazmıştı.

Alacakaranlık filminde başrolleri paylaşan Kristen Stewart ve Robert Pattinson’ın filmdeki aşkı gerçeğe dönüşmüş ve ikili birlikte olmaya başlamıştı.

Trump’ın ikili hakkında farklı tarihlerde yaptığı yorumlardan bazıları şöyleydi:

“Herkes benden daha fazla Kristen&Stewart hakkında konuşmamı istiyor. Şunu söylemekten daha fazlası için zamanım yok: Robert, onu terk et. Seni aldattı ve yine yapacak.”

“Herkes benden Robert Pattinson hakkında konuşmamı istiyor Brian Williams değil. Bence Brian kimsenin umurunda değil.”

Bir başka tweet'inde Trump, “Robert Pattinson, Kristen Stewart’a geri dönmemeli. (Kristen) onu köpek gibi aldattı ve yine yapacak. İzleyin görün. O daha iyisine layık” yazmıştı.

Variety’ye konuşan Stewart, “Birkaç yıl önce benim için deliriyordu, gerçekten bana karşı takıntılıydı” dedi.

Twitter hesabı bulunmayan Stewart, Trump’ın özel hayatıyla ilgili yorum yapması hakkında, “Bunu gerçekten anlayamıyorum. İnanmak istemediğim bir şey oldu. Bu delilik” şeklinde konuştu.

Ünlü yıldız 45’inci ABD başkanı için “O bir reality şov yıldızına benziyor” sözlerini kullandı.

2009-2013 yılları arasında Robert Pattinson ile aşk yaşayan Kristen Stewart, daha sonra Lane Garrison ile bir yıllık birliktelik yaşadı. Ardından kadın sevgilileri olan ünlü oyuncu, sırasıyla Alicia Cargile, Soko ve St. Vincent ile birlikte oldu. Stewart, Aralık 2016’dan bu yana Victoria’s Secret modeli Stella Maxwell’le aşk yaşıyor.

NTV