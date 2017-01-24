Evleneceksen Gel'de Solmaz Düğümü çözülüyor

Evleneceksen Gel programına Solmaz düğümü çözülmüyor. Kaan ve Nurullah ikilisinden de vazgeçen Solmaz, tekrar kararını değiştirir. Kaan da Fatma konusu geride bırakıp Solmaz’ın gönlünü almaya çalışır. Kız Kulesi’nde Kaan gönül kazanma çabasındadır. Kız Kulesi hikayesinin ikisinin de hikayesi olmasını öneren Kaan oldukça başarılı bir sonuç elde eder. Kalp kırıklığı geride kalmıştır.

İlk defa Kız Kulesi’ne geldiğini ifade eden Solmaz çok memnun olur. Kaan, Kız Kule’nin hikayesini anlatır. Birbirlerine kavuşamadan ölen iki aşığın hikayesini dinleyen Solmaz, Nurullah’a laf etmeden edemez. Ondan dolayı evliliklerinin zorlaştığını söyler.

İkili arasındaki tartışmalar sona ermiş gibidir. Kaan, evlilik için adının konulmasını istediği sürece Solmaz, net konuşmaz. Kız Kulesi’nin hikayesi konusunda Uğur Arslan, Kaan’ın uydurduğunu söyle. Komik anlar yaşanır.



Seda Sayan, Kız Kulesi’nde Solmaz’ın samimi olmadığını iddia eder. Kameralara oynadığı şeklinde suçlanır. Nurullah ise Kaan’a sataşmadan duramaz. Nurullah, Kaan’a “Sen onu Jüpiter’e götürsen de O’nun aklı Nurullah’ta diyerek çıkış yapar.

SOLMAZ’IN DERDİ CANSEL

Solmaz, Nurullah’ın görüştüğü adayı annesi ile tanıştırmadığını söyler. Cansel’i annesinin yanına götüreceğini söyler. Nurullah, Kaan’a sert çıkar. Cansel ile Nurullah konusu da stüdyoda değerlendirilir.

KAAN BÜYÜK GAF YAPAR

Kaan sevdiği bir şarkıyı Solmaz için söylemek ister. Ancak büyük bir pot kıran Kaan, başka bir bayan aday için söylediği şarkıyı söyler. Bu durumda Solmaz çok öfkelenir ve stüdyoyu terk etmek ister. Daha sonra farlı bir şarkı söyleyeceğini söyleyen Kaan, güç bela Solmaz’ı ikna ediyor. Olumlu gelişmeler yaşanırken Nurullah, dalga geçmeye devam eder. Nurullah ile Kaan yine kavga eder.

EVLİLİK ZAMANI MI?

Nurullah konusunda olumlu açıklamalar yapan Solmaz, stüdyodan gelen sorular üzerine canlı yayında Kaan için sevgisini itiraf eder. İkili bu defa evlilik kararı almaya çok daha yakındır. Nurullah gördüklerine katlanamaz. Yeni bölümde yapılacak olan açıklama merakla beklenmektedir.