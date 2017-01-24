YPG; Biz Astana'yı kabul etmiyoruz

Suriye hükümeti ile ‘muhalif’ diye anılan silahlı gruplar arasında Astana’da yapılan görüşmelere Türkiye, Rusya ve İran da katıldı. Görüşmelerde ülkede ateşkesin sağlamlaştırılması ve iç savaş sonrası geçiş sürecinin oluşturulması hedefleniyordu.

Ancak görüşmelere Demokratik Birlik Partisi (PYG) davet edilmemişti.

Görüşmelerle ilgili açıklama yapan YPG, “Bu görüşmelere katılmadığımız için Astana konferansından çıkacak hiçbir kararla kendimizi bağlı saymayacağımızı vurgularız” dedi.

Açıklamada “Halk Savunma Birlikleri (YPG) olarak biz, (görüşmelere) katılan ve sponsorluk yapan tarafların, zaten Suriye’deki sorunun asıl nedeni olduklarına inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Suriye’de sorunun çözümüne ilişkin formül sunan YPG, çözümün Suriye topraklarının birliğini koruyan ve halihazırda uyguladıkları demokratik özerk bölgeler olduğunu söyledi.