Numan Kurtulmuş; AKP-MHP İttifakı yok

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP ile MHP'nin ortak referandum çalışması yapmayacağını belirten Kurtulmuş,"İki parti de kendi öncelikleri bakımından referandum kampanyası yürütecektir. AKP ve MHP'nin birlikte kampanya yürütmesi söz konusu değildir" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş 2019 seçimlerinden sonra olacak" diyen Kurtulmuş, "O tarihe kadar Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız görevine devam edecek. Anayasa teklifinin yasalaşması için referandumdan evet oyu çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.