Yılmaz Özdil, Vatandaş Başkanlık filan istemiyor

Bakın, Türkiye’de aylardır kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Hep aynı sonuç çıkıyor, vatandaşın yüzde 65’i başkanlık sistemi istemiyor. Akp yandaşı olan kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerinde bile “başkanlık sistemine kesinlikle hayır” çıkıyor.

Bunu gören Akp yönetimi, referandum sloganını ne yaptı? “Türkiye’yi seviyorum, cumhurbaşkanlığı sistemine evet diyorum” yaptı.

Alenen ‘tek adam’ yönetiminde ‘başkanlık sistemi’ getirilmesine rağmen, ısrarla ‘cumhurbaşkanlığı sistemi’ denecek. Her şey değiştirilirken, hiçbir şey değişmiyormuş gibi algı yaratılacak.

33 senelik iletişimci olarak testi kırılmadan yazayım istedim…

Muhalefetin kampanyasını mutlaka ‘başkanlık’ üzerine kurması, sloganını bile bu çerçevede belirlemesi gerekiyor.

Çünkü referandumun kaderi, ahaliye bunu yedirip yediremeyeceklerine bağlı.