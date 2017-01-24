Erdoğan, AKP Genel Başkanı Olacak mı?

Cumhurbaşanı Erdoğan, başkanlık koltuğuyla birlikte AKP'nin genel başkanlık koltuğuna da resmen oturmak istiyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, referandumda evet çıkması durumunda parti genel başkanı olmasının önünde de bir engel kalmayacak olan Erdoğan’ın, 2018 sonbaharında yapılacak olağan AKP kongresini daha erken yaparak genel başkan olacağı belirtiliyor.

AKP kulislerinde, Erdoğan’ın zamanında ya da erken yapılacak seçime partinin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı adayı olacağı dile getiriliyor.