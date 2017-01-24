CIA Başkanı değişti Yeni Başkan Mike Pompeo

Oylamada 100 senatörden 66'sı Pompeo için olumlu yönde oy kullanırken, 32 isim karşı çıktı. Pompeo'ya 'hayır' oyu kullananların 31'i Demokrat Parti'den. Cumhuriyetçi Parti'den bir senatör de Pompeo'nun adaylığına karşı oy kullandı. Senato'daki seçim sonucunun açıklanmasının ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Pompeo'nun CIA'in yeni Direktörü olduğunu duyurdu.

Temsilciler Meclisinde üç dönemdir Cumhuriyetçi Partiden Kansas vekili olarak görev yapan ve aynı zamanda İstihbarat Komitesi üyesi olan Pompeo, Washington'da İran karşıtı söylemleriyle tanınıyor.

Senato İstihbarat Komitesinde geçen hafta adaylığıyla ilgili gerçekleştirilen oturumda senatörlerin sorularını yanıtlayan Mike Pompeo, başkanlık seçimlerine Rusya'nın "siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" iddiasını desteklemiş, "Rusya'nın demokrasimize zarar vermek istediğinden şüphem yok" ifadesini kullanmıştı.

Pompeo, Libya'nın Bingazi kentindeki ABD Konsolosluğuna 2012 yılında düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sırasında aldığı görevle Demokrat Partinin başkan adayı Hillary Clinton'a yönelik sert eleştirilerinden sonra partisinde yükselen isim olmuştu.

İran ile varılan nükleer anlaşmaya şiddetle karşı çıkan Pompeo, basına sızdırdığı belgelerle ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) bazı dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran kurumun eski sistem analisti Edward Snowden'ın vatan haini olduğunu ve idam edilmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA, Reuters