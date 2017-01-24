Başkan Yardımcısı Bahçeli, Kabinede MHP'li Bakanlar olacak

AKP ile MHP'nin başkanlık anlaşması sonrası düzenleme Meclis'ten geçmişti.

İkilinin bundan sonra nasıl bir ittifak yolu izleyeceği merak konusu olurken, seçeneklerden birinin, Bahçeli'nin başkan yardımcılığı koltuğuna oturması olduğu belirtiliyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP ve MHP kulislerinde 3 seçenek konuşuluyor:

1- REFERANDUM HESAPLARI

Birinci senaryoya göre, kabinede referandum öncesi hemen revizyona gidilecek. Üç bakan gidecek, yerine AK Parti içindeki MHP kökenli isimler bakan yapılacak. MHPparti yönetiminden farklı olarak anayasa değişikliğine destek vermeyen MHP tabanına, bu yolla sıcak mesaj verilecek. MHP kökenli isimler kampanyada aktif olarak kullanılacak. Kampanyada, MHP teşkilatlarının ziyaret edilmesi gibi ilişkileri geliştiren adımlar da atılacak.

2- KABİNEYE MHP KÖKENLİ BAKANLAR

Bir diğer senaryoya göre, kabine revizyonu referandum sonrasına bırakılacak. Başkanlığa hazırlık sürecinde kabinede MHP kökenli bakan-

lar da olacak. Hem mevzuatın başkanlık sistemine göre hazırlanması çalışmalarında bu isimlerden yararlanılacak, hem de olası bir seçimde, bu isimlerin desteği ile MHP tabanına mesaj verilecek.

3- BAŞKAN YARDIMCILIĞI İDDİASI

Üçüncü senaryoda ise de anayasa değişiklik paketi referandumda onay alırsa, kabineye MHP kökenlilerin alınması 2019’daki seçim sonrasına sarkacak. Siyasi kulislerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başkan Yardımcısı olarak görev alacağına dair değerlendirmeler de bu üçüncü senaryo için kullanılıyor.

Olası bir başkanlık sisteminde, iki cepheli yapının partileri zorunlu işbirliğine yönlendireceği yorumları yapılıyor. Kulislerde, “AKP - MHP sağ bloğu, CHP ve kendini yeniden tanımlayacak HDP de sol bloğu oluşturacak” deniliyor. Ancak bazı AK Parti kurmayları ise bugünkü seçim yasalarının değişmemesi durumunda, iki yapılı bir sisteme geçilmesinin mümkün olmayacağını değerlendiriyorlar.