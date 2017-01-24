Yurtta Sulh Konseyinin son toplantısı

15 Temmuz darbe girişiminde yer alan askerlerin girişimden bir gün önce Hava Harp Okulu’nda yaptıkları toplantıdan sonra 15 Temmuz günü bir toplantı daha yaptıkları ortaya çıktı.

Saat 13.16’da Kara Harp Akademisi'nde "Mezuniyet töreni" görünümlü düzenlenen toplantıda darbeci askerlerin işgal edecekleri yerlerle ilgili görevlendirildiği belirlendi.

AKP'nin yayın organlarından Yeni Şafak'ın haberine göre, kamera görüntülerinde odadan Binbaşı Zafer Özleblebici ve İstanbul'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden birisi olan Kara Harp Okulu Başhocası Albay Ahmet Zeki Gerehan'ın öğretim başkanına bir şeyler söyleyerek odaya almadıkları belirlendi. Binbaşı Zafer Özleblebici'nin daha sonra toplantıya dönmediği, Albay Zeki Gerehan'ın ise toplantıya geri döndüğü tespit edildi. Yurtta Sulh Whatsapp grubunu kuran askerlerin darbe girişimi sırasında Harp Akademileri ve Hava Harp Okulu'ndan helikopter kaldırdıkları ve darbe girişimine katıldıkları belirlendi.