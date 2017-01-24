Referanduma Tarih Ayarı

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre hükümet, mevsimsel koşulların referanduma ilişkin propaganda sürecini olumsuz yönde etkilememesi için referandum tarihini olabildiğince geç bir tarihe atılmasını istiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, mevsimin normalleşmesini beklediklerini belirtirken, referandumla ilgili sürecin ardından 16 Nisan tarihine işaret etti.

Referandum için parti için bir heyet oluşturacağını ve propaganda sürecini bu isimlerin yürüteceğini kaydeden Elitaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MHP’lilerle birlikte propaganda yapmayacağını, bunun AKP için de geçerli olduğunu söyledi.

Elitaş, MHP’li bakanların kabineye girip girmeyeceği konusunda netlik olmadığını kaydederken, mevcut bakanlardan değişikliğe gidilebileceğini söyledi.

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