İstanbul'a Kar geldi

Meteoroloji'nin açıkladığı verilere göre, İstanbul'da çarşamba günü yağmur şeklinde gerçekleşecek yağışlar, öğle saatlerinde Çatalca-Silivri hattından itibaren kar yağışına dönüşecek. Akşam saatlerinden itibaren ise kar yağışı tüm kenti etkisi altına alacak. Çarşamba gündüz saatlerinde hava sıcaklığı en az 3, en fazla 5 derece olarak hissedilecek.

Çarşamba günü ayrıca, kuzey-kuzeydoğu yönünden saatteki hızı 30-60 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar esecek.

İstanbul'da kar yağışı perşembe, cuma ve cumartesi günleri aralıklı olarak devam edecek. Hava sıcaklıkları perşembe günü en düşük 1 en yüksek 3, cuma günü en düşük eksi 2, en yüksek 2, cumartesi günü en düşük eksi 3, en yüksek 3 derece olması bekleniyor.