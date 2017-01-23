Yemen, Suudi Arabistan'a saldırdı yüzlerce asker öldü

Husiler ve Husi yanlısı Yemen kuvvetleri, Suudi Arabistan'ın sınırdaki askeri üslere saldırı düzenleyerek çok sayıda Suudi askerini öldürdü.

Al Masirah tarafından yapılan habere göre, Tabat el-Hemra, El-Kamama, Kaim Zabid, Eş-Şabaka ve El-Kers askeri üslerine saldırı düzenlenirken, bir askeri kampa da saldırıldığı açıklandı.

Saldırılarda pek çok zırhlı araç ve askeri ekipmanın imha edildiği de duyuruldu.

Yemen güçlerinin saldırı sırasında çok sayıda Suudi silahını ele geçirdikleri de belirtiliyor.