Galatasaray'ın Başına Merzifon Eşeği getirsek daha iyi

Habertürk'te yayınlanan "Spor Saati" programı yorumcusu Fatih Altaylı, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekecek açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın son dönemdeki kötü oyununu çok sert eleştiren Altaylı, teknik direktör Jan Olde Riekerink'e (JOR) ağır sözler söyledi.

Altaylı, Galatasaray'ın 2-1 yenildiği son Kardemir Karabükspor maçındaki oyununu hedef alırken, programda şu ifadeleri kullandı:

"Riekerink denen zat oyuncu değişikliği yapıyor, Yasin'i çıkartıyor. Oyundan aldığı adam 2,5 kontra atağın 2'sini yapan, golü atan, rakibi rahatsız eden tek Galatasaraylı. Desen ki saha kenarına Merzifon'dan eşek getirsen, şu maçı seyret desen ve izlese anırarak, maçın 65. dakikasında 'Ey eşek, bu oyunda sahadan kimi çıkarmayayım?' desen, o bile 'Saçını toplamış, onu çıkarma' der. Bizim Mezifonlu eşeğin çıkarmayacağı Yasin'i Hollandalı Riekerink çıkardı. Yuh. Bu Riekerink'i Merzifon'a gönderelim, Merzifon'dan da eşek getirelim böylelikle hak yerini bulmuş olur."