Şamil Tayyar, PKK ne ise NATO'da odur

AKP milletvekili Şamil Tayyar, Milat gazetesinden Özlem Doğan'ın sorularını yanıtladı.

"Kamuoyunda 15 Temmuz'un azmettiricisinin ABD ve NATO olduğu yönünde kuvvetli bir kanaat var. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? ABD ve NATO darbe kalkışmasının neresinde?" sorusuna yanıt veren Tayyar, "Türkiye NATO'ya girdikten sonra darbelere maruz kaldı. Ülkenin başına gelen kirli ve kanlı işlerin içinde hep NATO oldu" dedi

"1960 darbesi İngilizler'in, 1971 muhtırası CIA'in, 1980 darbesi ise NATO'nun gerçekleştirdiği darbedir" diyerek 1980 darbesinin ardında NATO olduğunu belirten Tayyar, NATO'nun bir terör örgütü olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendine yeni bir yol çizen NATO'nun planına göre Erdoğanlı bir Türkiye olmamalı. Tüm terör örgütleriyle bölgeyi dizayn etmeye çalışan NATO artık Türkiye için bir tehdit haline geldi. DEAŞ, PKK ve FETÖ'nün yanına NATO'yu da ekleyebilirsiniz. Çünkü bir terör örgütü haline geldi. Türkiye buna karşı bir tedbir almalı. Bu tedbir de İncirlik Hava Üssü'nü kapatmak olabilir."