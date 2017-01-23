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Trump'a Anayasaya muhalefetten dava açılıyor

Trump'a Anayasaya muhalefetten dava açılıyor
23 Ocak 2017 Pazartesi 22:44:54

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ABD başkanı olduğundan bugüne 1 hafta geçmeden Trump aleyhine o kadar çok protesto yapıldı ki. Trump Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra inanılmaz radikal kararlar alıyor. Bu kararlar karşısında Anayasaya aykırı davrandığı ifade edilerek dava açılıyor

Cuma günü Kongrede yemin ederek görevine başlayan Başkan Trump, dünyagenelindeki yatırımlarının görevine etki ettiği gerekçesiyle ülkedeki bazı hukukçuların hedefi oldu. 

Washington Sorumluluk ve Etik Grubu (CREW) tarafından açılacağı belirtilen davada, ülke yöneticilerinin yabancı bir ülkeden kazanç sağlamasını yasaklayan ilgili federal yasaya atıf yapılacağı kaydedildi. 

Buna göre, Trump'ın yabancı ülkelerdeki yatırımları üzerinden herhangi bir kazanç sağlayıcı işlem yapamayacağı, ancak uluslararası otelleri üzerinden bunun ihlal edildiği iddia ediliyor. 

Trump, konuyla ilgili bir süre önce yaptığı açıklamada, yabancı hükümetlerden gelen otel gelirlerini ABD Hazinesine aktaracağını belirtmişti. 

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