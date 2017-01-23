Rusya, Suriye Ateşkese devam talimatı verdi

Suriye’nin Lazkiye vilayetinde yer alan Hmeymim hava üssünde konuşlanan Rus komutanlığınca yapılan açıklamada şöyle denildi: “Rusya komutanlığı, Suriye ordusunu ateşkese uyması konusunda sert bir dille uyarmıştır. Suriye ordusundaki ayrı birimler yürürlükte bulunan ateşkese rağmen başına buyruk hareket ederek barış sürecini olumsuz etkilemektedir. Suriye hükümet birliklerinin zaman zaman sergilediği bu davranış bizde tedirginlik yaratıyor. İleride bu tür olayların yaşanmaması için denetim ve gözlemlerimizi objektif bir şekilde sürdüreceğiz.” Rusya, Suriye’de askeri operasyonlara başladığı 30 Eylül 2015 tarihinden bu yana Şam yönetimine ilk kez kamuoyu önünde bu tür bir uyarı yapmış oldu.