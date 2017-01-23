Fransa, S.Arabistan stratejik ortağımızdır

Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, iki ülke arasındaki "stratejik ortaklığı" güçlendirmek ve bölgesel meseleleri tartışmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Ziyaret sırasında Yemen, Irak, Libya ve Suriye'deki durumun konuşulacağı açıklanırken, Fransız bakanın Suudi Dışişleri Bakanı'nın yanı sıra, Suudi Kralı Selman ile de görüşeceği duyuruldu.

Fransa'nın Suudi Arabistan ile bağlarının Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde güçlendiği bilinirken, Suudi Arabistan'ın ABD ile İran arasındaki anlaşmanın ardından Avrupa ile ilişkilerini güçlendirdiği biliniyor.