Sonar, Başkanlığa Hayır diyenler çoğaldı

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, son verileri Aydınlık yazarı İsmet Özçelik’le paylaştı.

Üç yıl önceki anketlerde ‘başkanlık sistemi’ne ‘Hayır’ diyenlerin oranının yaklaşık yüzde 70 olduğunu söyleyen Bayrakçı, darbe girişiminin ardından ‘Evet’ ve ‘Hayır’ diyenlerin oranının başabaş haline geldiğini aktardı.

Bayrakçı şöyle devam etti: “Arkasından başkanlığa ‘Evet’ diyenler öne bile geçti. Son bir iki haftada ‘Hayır’ oylarında tekrar yükselme başladı. Bunda anayasa değişikliği Meclis’te görüşülürken yapılan tartışmalar ve televizyonlarda yayınlanan anayasa oturumlarının etkili olduğunu düşünüyorum. MHP tabanında tereddüt vardı. ‘Genel başkan bir tavır aldı, onu ortada bırakmamak lazım’ havası esiyordu. Ancak MHP’deki Atilla Kaya, Yusuf Halaçoğlu, Sinan Oğan gibi isimlerle Meral Akşener, Ümit Özdağ gibi milliyetçilerin ‘Hayır’ tavrı alması durumu değiştirdi. Ülkü Ocakları başkanlarının ‘Hayır’açıklaması da etkiledi. MHP’li seçmenin kafasındaki tereddütler dağıldı. MHP seçmeni ezici bir çoğunlukla ‘Hayır’cı oldu.”

Sonar Araştırma: ‘Başkanlık sistemi’ne ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 42,3

Gezici araştırması: ‘Başkanlık sistemi’ne ‘Hayır’ diyen MHP’lilerin oranı yüzde 64,2

SONAR Araştırma Başkanı Bayrakçı: Yüzde 56 başkanlık için ‘Hayır’ diyor

Andy-Ar araştırması: Başkanlığa ‘Evet’ diyecekler, ‘Hayır’ diyecekleri geçti

Dört kişiden üçü ‘yeni anayasa’ istiyor: Çoğunluk genel seçime karşı

‘Başkanlık sistemi’ne destek yüzde 44.5: Beş kişiden sadece biri ‘Yetki halkta olmalı’ diyor

ANDY-AR anketi: Her iki kişiden biri, Erdoğan’ı başkan olarak görmek istiyor