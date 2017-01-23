Lider Beşiktaş

Bahçeşehir Arena’da oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin golleri 13’üncü dakikada Cenk Tosun, 39’uncu dakikada Ryan Babel, 48’inci dakikada penaltıdan Quaresma ve 73’üncü dakikada Marcelo’dan gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü 54’üncü dakikada penaltıdan Vagner Love kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 41’e yükselten Beşiktaş, Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Başakşehir’den liderlik koltuğunu devraldı.
Teknik direktör Hüseyin Kalpar’la yolları ayıran ve yeni hoca arayışlarını sürdüren Alanyaspor ise 18’inci haftayı 18 puanla 14’üncü sırada tamamladı.