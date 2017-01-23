 Yukarı Çık

Bylockcu 14 Polis Tutuklandı

Bylockcu 14 Polis Tutuklandı
23 Ocak 2017 Pazartesi 20:52:15

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Denizli'de Bylock'cu 14 polis tutuklandı.

Denizli'de Fethullah Gülen Cemaati'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlenerek gözaltına alınan 15 polisten 14'ü sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 1 polis ise Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanarak serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "FETÖ/PDY soruşturmaları" kapsamında, cemaatin kriptolu haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen ve yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve daha sonra da gözaltına alınan 15 eski polis emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 1 kişi ise Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

denizli Polis POLİS Bylockcu
Haber Sitesi
Kategoriler