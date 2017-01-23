Riekerink gidiyor Fatih Terim geliyor

Galatasaray'da eksik kadrolu Karabükspor'a karşı alınan yenilgi bardağı taşırdı.

Sarı Kırmızılı Yönetim maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın verdiği "uydurma" penaltıyı bir kenara bırakıp teknik direktör Jan Olde Riekerink'i tartıştı. Hollandalı teknik adamın, Japonya'ya transferi gündemde olan Lukas Podolski'yi oynatıp, Eren Derdiyok'u 84. dakikada oyuna alması, maçın en iyisi olan ve gol atan Yasin'i çıkarması Sarı Kırmızılı yöneticileri şaşkına çevirdi. Galatasaray Yönetimi aldığı kararla sezon sonunda şampiyon yapsa bile Riekerink'in görevine son verme kararı aldı. Ancak futbol takımının hala şampiyonluk yarışının içinde olması Riekerink'in ipinin bir an önce çekilmesini önlüyor. Bu kritik dönemde teknik direktör değişikliğinin de riskli olduğunu savunan bazı yöneticiler Riekerink ile sezon sonuna kadar "idare edilmesi" kararı aldı.

Sportif A.Ş. yöneticileri Mehmet Özbek ve Levent Nazifoğlu'nun da Rikerink'e karşı tepkili oldukları bugün yapılan toplantıda Hollandalı teknik adamın kararlarını tartıştıkları öğrenildi. Riekerink ise hakem Cüneyt Çakır'ın yarattığı penaltının oyunun bütün akışını değiştirdiğini savunarak, yaptığı değişikliklerin yerinde olduğunu savundu.

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