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ABD, Bütün anlaşmaları tek taraflı iptal ettiğini açıkladı

ABD, Bütün anlaşmaları tek taraflı iptal ettiğini açıkladı
23 Ocak 2017 Pazartesi 19:36:56

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Donald Trump'un Başkanlık görevini devir almasıyla ABD, Dünya üzerinde etkili bir takım çalışmalar yapacağının gerçeği ortaya çıktı. Donald Trump bazı anlaşmaları itek taraflı ptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması (TPP) ile ilgili çekilme kararını imzaladı.

ABD'nin mevcut ticaret anlaşmalarından çekileceğini ya da bu anlaşmaların yeniden görüşülmesini isteyeceğini söyleyen Trump, göreve geldiği ilk günlerde TPP'den ayrılma kararına imzasını attı.

Trump, ABD'nin başka bir önemli ticaret anlaşması olan NAFTA için de göreve geleceğinin ilk 100 gününde anlaşmayı yeniden masaya yatırma sözü vermişti.

NAFTA, 1994 yılında ABD, Meksika ve Kanada tarafından imzalanmıştı.

ABD Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması NAFTA
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