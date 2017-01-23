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İsrail Doğu Kudüs'te İnşaat Yapımına Devam ediyor

İsrail Doğu Kudüs'te İnşaat Yapımına Devam ediyor
23 Ocak 2017 Pazartesi 19:04:57

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İsrail, Birleşmiş Milletlerin Kudüs'teki inşaat yapımının durdurulmasını istemişti. Amerikanın çekimser oyu İsrail'e cesaret verdi. Ve İsrail 566 konut yapımına izin verdi

İsrailli yetkililer, doğu Kudüs'te inşa edilmesi planlanan 566 yeni yerleşime onay verdi.

Yerleşimlere onay verilmesinin ABD Başkanı Donald Trump göreve gelene kadar bekletildiği belirtilirken, AFP'ye konuşan yetkili Meir Turjeman, planların daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talebiyle ertelendiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin çekimser oy kullanmasıyla birlikte İsrail yerleşimlerine karşı plan çıkartılabilmişti. Ancak Trump'ın yerleşimlere karşı olmadığı biliniyor.

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