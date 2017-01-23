Sabiha Gökçen'i işgal eden Askerler El Bab'ta Savaşıyor

Darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işgale gittikleri gerekçesiyle üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan 62 askerden bazılarının Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yönettiği "Fırat Kalkanı" harekatına götürüldüğü ortaya çıktı.

Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin ise tutuksuz yargılandığı 62 sanıklı dava, Silivri Cezaevi’ndeki duruşma salonunda başladı.

İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu yargılanan 28 rütbeli asker ve tutuksuz yargılanan 34 erden 15’i katıldı. Sanıkların kimlik tespiti yaklaşık bir saat sürdü.

ASKERLER EL BAB'A GÖNDERİLMİŞ

Bu esnada Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, tutuksuz yargılanan erler için görev yaptıkları Nurettin Baransel Kışlası 2’inci Zırhlı Tugayı’na tebligat çıkardıklarını, gelen yanıtta erlerin bazılarının El Bab operasyonuna katıldıkları için yurt dışına gittiklerinin belirtildiğini açıkladı.

Öztürk, sınır dışına tebligat yapılamayacağı için duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanıklara ikinci tebligatın yapılmadığını söyledi.

İDDİANAMEDE DÖRT AYRI SUÇTAN CEZA İSTENİYOR

İstanbul başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2’inci Zırhlı Tugayı’nda görevli bir yüzbaşı, yedi subay ve 20 uzman çavuş ve 34 erin 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işgale gittiği belirtiliyor.

İddianamede sanıkların tümü için dört ayrı suçtan ceza isteniyor.

Tüm sanıklar, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçlarından beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.