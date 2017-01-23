Erdoğan, Dünya Beş'ten büyüktür

Resmi temasları kapsamında Darüsselam'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nda konuştu. İş adamlarını iki ülke de ortak yatırımlar yapmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye çok taraflı platformlarda Afrika'nın sesi olmaya çaba göstermeye devam edecektir. Dünyanın 5'ten büyük olduğu gerçeğini söylemeye devam edeceğiz. Dünyayı 5 ülkenin iki dudağı arasına terk edemeyiz" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Tanzanya doğal kaynakları itibarıyla öne çıkan bir ülkedir" diyen Erdoğan, "Altınıyla elmasıyla madenleriyle öne çıkıyor, bu nedenle öne çıkıyor. Türkiye ise gerçekleştirdiği reformlarla dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alıyor. İki ekonominin birbirini tamamlayıcı olduğunu görüyoruz. Her şeyden önce birbirimizi insani güçler noktasında tamamlayacak güce sahibiz. İş forumunun yeni fırsatlara açılımlara vesile olacağına inanıyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkinin ekonomik alanda da en üst seviyeye çıkmasını arzu ediyoruz. G-20 üyesi olan Türkiye Avrupa'nın 6. büyük ekonomisidir. OECD ekonomileri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke konumundadır. Sahra altı Afrika ülkeleriyle ticaretimiz 2000 yılından bu yana artış göstererek 750 milyon dolardan 6 milyar dolara yükseldi. Bugün iş adamlarımızın bir araya gelmesi, yatırımların artması ve istihdamın artması gerekmektedir. Gerek Türkiye'de gerek Tanzanya'da ortak yatırımlar yapmaya davet ediyorum"

"Diyoruz ki gelin tüm dünya birleşelim ve dünya 5'ten büyüktür diyelim"

"Türkiye çok taraflı platformlarda Afrika'nın sesi olmaya çaba göstermeye devam edecektir. Dünyanın 5'ten büyük olduğu gerçeğini söylemeye devam edeceğiz. Dünyayı 5 ülkenin iki dudağı arasına terk edemeyiz. Dolayısıyla dünyada daimi ülkelerin içerisinde Türkiye de olacak Tanzanya da olacak. BM şu anda adil değil. Afrika'da sıkıntılar devam ediyor. Yıllar bu Afrika sömürülmedi mi? Köle ticareti buralarda yapılmadı mı? Öyleyse acaba tüm bu olaylar karşısında dünya Batı sessiz kalmadı mı? Kalkıp da buralara el attılar mı? Hayır. Biz artık diyoruz ki gelin tüm dünya birleşelim ve dünya 5'ten büyüktür diyelim. BM'in 193 üyesi arasından herkes temsil yetkisine sahip olsun. Geçici üye daimi üye kavramı kalksın. Bunu yapmaya mecburuz. Bunu yaptığımız anda dünyanın kaderi değişecektir. Afrika'nın sorunlarına çözüm bulunması için gayretlerimiz sürecektir. Uluslararası toplumun da bunu desteklemesi gerekiyor. Türkiye desteğin yanında insani yardımlarda da en üst sıralarda yer alıyor. Biz paylaşmanın bereketine inanan insanlarız. Şu anda en az gelişmiş ülkelere desteklere üçüncü sırada Türkiye var. Milli gelire oranla hesapladığımızda birinci sırada Türkiye, ikinci sırada Amerika var. Ülkemizin insani kalkınma yatırımlarını yürüten TİKA Darüsselam Ofisi'ni geçtiğimiz yıllarda faaliyete geçirdi."

"FETÖ'nün Tanzanya'da da yapılanması var"

"Türkiye 15 Temmuz'da menfur bir saldırıya maruz kaldı. FETÖ faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için bir tehdittir. Bu sinsi örgütün Tanzanya'da da yapılanması olduğunu biliyoruz. Benim sizden ricam, adının içinde Türkiye geçen ve bizimle hiçbir bağı olmayan herhangi hiçbir kuruluşa özellikle iş adamları derneklerine itibar etmeyin çünkü bizim yasalarımız bunları tanımıyor. Dünyanın en büyük belası terör örgütüdür. dolayısıyla bu terör örgütüne karşı önlem almalıyız. 248 vatandaşımızı bunlar F-16 uçaklarıyla vurdular, tanklarla silahlarla vurdular. Bu şekildeki bir terör örgütüne yönelik Tanzanya bundan sonraki süreçte farklı tedbirler alacaktır."

Kaynak: DHA