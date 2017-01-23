Fotomontajcı Nusr-et

Sosyal medyada tuz dökme hareketiyle fenomen olan Nusret’in tişörtlerini ünlü isimlerin giydiğine dair haberlerin doğru olmadığı ortaya çıktı.

Teyit.org’un haberine göre; numberone.com.tr, “Nusret’in tuz dökme akımına Rihanna da katıldı” başlığıyla geçtiği haberde Rihanna‘nın Nusret’in tuz dökme karikatürünün yer aldığı tişört ile görüntülendiğini iddia etti.

Nusret’in kendi Instagram hesabından paylaştığı ve @nusr-ett isimli Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafla, Rihanna’nın Nusret Gökçe’nin ünlü Salt Bae hareketinin yer aldığı bir tişört giydiği iddia edildi. Gökçe, fotoğrafın altına, “Rihanna da bizden giyiniyo” notunu düştü.

Ancak, Rihanna’nın söz konusu fotoğrafı, 15 Temmuz 2013’e ait. Londra’da çekilen fotoğrafın montajlandığını söylemek mümkün. Fotoğrafın orijinalinde Rihanna’nın, Nusret’in Salt Bae tişörtünü değil, düz beyaz tişört giydiği görülmekte.